В Австралии коала спровоцировала масштабное ДТП — разбились шесть авто

В Австралии на трассу в Аделаиде вышла коала. Водитель, который заметил ее посреди дороги, попытался избежать столкновения и затормозил.

Водители, которые ехали за ним, не справились с управлением в результате чего столкнулись шесть авто. В ДТП люди не пострадали.

Надя Тагвелл оказалась одной из тех, кто застрял в пробке из-за аварии. Она увидела, как одна женщина пытается поймать животное. Тогда Тагвелл схватила куртку и бросилась на помощь. Им удалось поймать коалу, а затем Надя посадила ее в машину.

Тагвелл договорилась о встрече со специалистами центра помощи животным на ближайшей заправке. Ей пришлось ждать около часа, и за это время коала почувствовала себя как дома и даже уселась за руль машины.

— На самом деле она была довольно спокойной коалой, даже не дралась из-за того, что находится в заточении и без проблем пошла в корзину, — рассказала Тагвелл.

Позже коалу выпустили в лесу — подальше от автострады.

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