В Австралии коала спровоцировала масштабное ДТП — разбились шесть авто

В Австралии на трассу в Аделаиде вышла коала. Водитель, который заметил ее посреди дороги, попытался избежать столкновения и затормозил.
Водители, которые ехали за ним, не справились с управлением в результате чего столкнулись шесть авто. В ДТП люди не пострадали.
Надя Тагвелл оказалась одной из тех, кто застрял в пробке из-за аварии. Она увидела, как одна женщина пытается поймать животное. Тогда Тагвелл схватила куртку и бросилась на помощь. Им удалось поймать коалу, а затем Надя посадила ее в машину.
Тагвелл договорилась о встрече со специалистами центра помощи животным на ближайшей заправке. Ей пришлось ждать около часа, и за это время коала почувствовала себя как дома и даже уселась за руль машины.
— На самом деле она была довольно спокойной коалой, даже не дралась из-за того, что находится в заточении и без проблем пошла в корзину, — рассказала Тагвелл.
Позже коалу выпустили в лесу — подальше от автострады.
Пожарные в Австралии разделись для календаря
Спасатели из Австралии разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar и призывали людей защищать природу от лесных пожаров.
Редакция ежегодно получает около тысячи анкет от пожарных, однако для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.