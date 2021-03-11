Дом Скрипаля в Солсбери, где обнаружили Новичок, перестроят и продадут

Дом бывшего ГРУ РФ и агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери продадут.

Власти Уилтшира сначала собираются выкупить дом, затем перестроить и отремонтировать здание и только тогда снова выставить на продажу с возможностью выкупа части построения и аренды остальной площади.

Отмечается, что этот дом точно не станет отелем, музеем или пабом, но его можно будет использовать как частное жилье.

Также в условиях продажи будет прописан запрет субаренды и коммерциализации его истории. Соответствующее решение было принято после консультаций с соседями.

Дом Скрипаля, в котором он жил до отравления, находится на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери, и именно там впервые были обнаружены следы нервно-паралитического вещества Новичок три года назад.

По версии британской полиции, российские агенты нанесли Новичок на ручку двери дома Скрипаля, а затем выбросили флакон с веществом в мусорное ведро.

Местный житель Чарли Роули решил, что это флакон с духами и принес своей подруге, матери троих детей, 44-летней Дон Стерджесс. От отравления та умерла.

Также в контакт с нервно-паралитическим веществом вступили еще пять человек, среди которых сержант полиций Ник Бейли, который первым осмотрел дом Скрипаля.

В прошлом году Бейли уволился со службы из-за проблем со здоровьем. Он отслужил в полиции 18 лет.

Дело Скрипалей

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипалей без сознания.

После госпитализации и проведения необходимых анализов было установлено, что отец с дочкой пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок.

В содеянном Великобритания обвинила Россию, ведь Новичок — это яд советской разработки, технология изготовления которого после распада СССР осталась у российских ученых.