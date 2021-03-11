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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Будинок Скрипаля у Солсбері, де виявили Новачок, перебудують та продадуть

Будинок колишнього ГРУ РФ та агента Сергія Скрипаля у британському Солсбері продадуть.

Скрипалі

Влада Вілтширу спершу має намір викупити будинок, потім перебудувати та відремонтувати його і лише тоді знову виставити на продаж з можливістю викупу частини побудови та оренди решти площі.

Зазначається, що цей дім точно не стане готелем, музеєм чи пабом, але його можна буде використовувати як приватне житло.

Також в умовах продажу буде прописана заборона суборенди та комерціалізації його історії. Відповідне рішення ухвалили після консультацій із сусідами.

Будинок Скрипаля, в якому він жив до отруєння, розташований на Крісті-Міллер-роуд у Солбсері, і саме там вперше були виявлені сліди нервово-паралітичного речовини Новачок три роки тому.

За версією британської поліції, російські агенти нанесли Новачок на ручку дверей будинку Скрипаля, а потім викинули флакон з речовиною у смітник.

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Місцевий житель Чарлі Роулі вирішив, що це флакон з парфумами і приніс своїй подрузі, матері трьох дітей, 44-річній Дон Стерджес. Від отруєння вона померла.

Також у контакт із нервово-паралітичною речовиною вступили ще п’ять осіб, серед яких сержант поліцій Нік Бейлі, який першим оглянув будинок Скрипаля.

Минулого року Бейлі звільнився зі служби через проблеми зі здоров’ям. Він відслужив у поліції 18 років.

Справа Скрипалів

4 березня 2018 року в британському місті Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів непритомними.

Після госпіталізації та проведення необхідних аналізів було встановлено, що батько з донькою постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини Новачок.

У скоєному Велика Британія звинуватила Росію, адже Новачок – це отрута радянської розробки, технологія виготовлення якої після розпаду СРСР залишилася у російських науковців.

Джерело: ВВС

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