ООН обнародовала список стран с самым высоким уровнем счастья

Международный день счастья отмечают 20 марта ежегодно. Организация объединенных наций обнародовала отчет с рейтингом уровня счастья в мире.

По данным исследования ООН, в 2021 году первой в рейтинге счастья стоит Финляндия с показателем 7.842, на втором месте — Дания (7.620), на третьем — Швейцария (7.571).

Также в топ-10 стран, где люди чувствуют себя счастливыми, попали Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Украина в рейтинге уровня счастья населения занимает 110-е место — 4.875. На 109-м месте находится Алжир с уровнем счастья 4.887, а на 111-м — Ирак (4.857).

Кроме того, в докладе ООН относительно уровня счастья отмечается, что на фоне пандемии коронавируса в мире снизился уровень психологического здоровья. В 2020 году выросли показатели распространения симптомов депрессии среди населения на 19,2%, для сравнения в 2019 году — на 9,7%.

Больше всего пандемия повлияла на психологическое здоровье женщин и молодежи.

Также в ООН отметили, что в 2020 году зафиксирован крупнейшим спад относительно удовлетворения жизнью. Данные из Великобритании свидетельствуют о том, что из-за пандемии коронавируса положительные эмоции становятся менее распространенными среди людей, а негативные почти достигли своего максимума, особенно в мае 2020 года.

Отчет ООН за 2020 год

В 2020 году рейтинг самых счастливых наций также возглавляла Финляндия. На втором месте была Дания, третьем — Новая Зеландия.

В десятку стран с самым высоким показателем счастья также входили Швейцария, Норвегия, Израиль, Швеция, Австралия. Украина в 2020 году занимала 142-е место.

Источник: ООН