ООН оприлюднила список країн із найвищим рівнем щастя

Міжнародний день щастя відзначають 20 березня щороку. Організація об’єднаних націй оприлюднила звіт з рейтингом рівня щастя у світі.

За даними дослідження ООН, у 2021 році першою у рейтингу щастя стоїть Фінляндія з показником 7.842, на другому місці – Данія (7.620), на третьому – Швейцарія (7.571).

Також до топ-10 країн, де люди почуваються щасливими, потрапили Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Україна у рейтингу рівня щастя населення посідає 110-те місце – 4.875. На 109-му місці перебуває Алжир із рівнем щастя 4.887, а на 111-му – Ірак (4.857).

Окрім того, у доповіді ООН щодо рівня щастя, зазначається, що на тлі пандемії коронавірусу у світі знизився рівень психологічного здоров’я. У 2020 році зросли показники поширення симптомів депресії серед населення на 19,2%, для порівняння у 2019 році – на 9,7%.

Найбільше пандемія вплинула на психологічне здоров’я жінок та молоді.

Також в ООН зазначили, що у 2020 році зафіксували найбільший спад щодо задоволення життям. Дані з Великої Британії свідчать про те, що через пандемію коронавірусу позитивні емоції стають менш поширеними серед людей, а негативні майже досягли свого максимуму, особливо у травні 2020 року.

Звіт ООН за 2020 рік

У 2020 році рейтинг найщасливіших націй також очолювала Фінляндія. На другому місці була Данія, на третьому – Нова Зеландія.

До десятки країн з найвищим показником щастя також входили Швейцарія, Норвегія, Ізраїль, Швеція, Австралія. Україна у 2020 році займала 142-ге місце.

Джерело: ООН