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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Грузии после вакцинации AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра

В Грузии умерла медсестра, которая упала в кому незадолго после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

В Грузии после вакцинации AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра

Девушке было всего 27 лет. Ее звали Мэгги Бакрадзе.

Персонал клиники Имеди в городе Ахалцихе (юг Грузии) выразил искренние соболезнования семье медсестры.

Мэгги Бакрадзе получила первую дозу вакцины AstraZeneca 18 марта. Уже через полчаса девушка почувствовала, что теряет сознание.

На фоне осложнений медсестра упала в кому: медики констатировали анафилактический шок.

Девушку на реанимобиле срочно доставили в Тбилиси. Отмечается, что у нее несколько раз останавливалось сердце.

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Утром 19 марта произошло очередной приступ, после которого врачи уже не смогли вернуть пациентку к жизни.

Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента, проверки проходят и в клинике, где работала молодая медсестра.

Вакцинация в Грузии

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Грузию 13 марта.

Страна получила 43,2 тыс. доз AstraZeneca (южнокорейская лицензия) через международную платформу COVAX.

Вакцинация началась через два дня, 15 марта. Первыми доступ к прививкам, как и в большинстве стран мира, получили медики.

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