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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Грузії після вакцинації AstraZeneca померла 27-річна медсестра

У Грузії померла медсестра, яка впала в кому після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

У Грузії після вакцинації AstraZeneca померла 27-річна медсестра

Дівчині було лише 27 років. Її звали Мегі Бакрадзе.

Персонал клініки Імеді у місті Ахалцихе (південь Грузії) висловив щирі співчуття родині медсестри.

Мегі Бакрадзе отримала першу дозу вакцини AstraZeneca 18 березня. Вже за півгодини дівчина відчула, що втрачає свідомість.

На тлі ускладнень медсестра впала в кому: медики констатували анафілактичний шок.

Дівчину на реанімобілі терміново доставили в Тбілісі. Зазначається, що у неї кілька разів зупинялося серце.

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Вранці 19 березня стався черговий напад, після якого лікарі вже не змогли повернути пацієнтку до життя.

Агентство з регулювання МОЗ Грузії почало розслідування інциденту, перевірки проходять і в клініці, де працювала молода медсестра.

Вакцинація в Грузії

Перша партія вакцини від коронавірусу прибула в Грузію 13 березня.

Країна отримала 43,2 тисячі доз AstraZeneca (південнокорейська ліцензія) через міжнародну платформу COVAX.

Вакцинація почалася через два дні, 15 березня. Першими доступ до щеплень, як і в більшості країнах світу, отримали медики.

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