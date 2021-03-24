Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле — экзит-полы

Партия Ликуд премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле.

Об это свидетельствуют данные экзит-полов.

Согласно этим данным, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз за политическую карьеру получит возможность сформировать правительство.

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Ликуд — наиболее популярная партия в Израиле, без партнеров по коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете. На втором месте расположились центристы из Еш Атид (16 мест).

Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции Ямина. В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в Кнессете.

Во вторник, 23 марта, в Израиле состоялись досрочные выборы в Кнессет — однопалатный парламент. Это четвертые выборы за последние два года в стране.

Источник: The Jerusalem Post