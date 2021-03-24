Нетаньяху і його прихильники перемагають на виборах в Ізраїлі – екзит-поли

Партія Лікуд прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху разом з союзними партіями перемагають на парламентських виборах Ізраїлі.
Про це свідчать дані екзит-полів.
Згідно з цими даними, прихильники Нетаньяху можуть розраховувати на більшість у 120-місцевому парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, Нетаньяху в сьомий раз за політичну кар’єру отримає можливість сформувати уряд.
Лікуд – найбільш популярна партія в Ізраїлі, без партнерів у коаліції вона може розраховувати на більш ніж 30 місць в Кнесеті. На другому місці розташувалися центристи з Єш Атід (16 місць).
Для успішного формування уряду Нетаньяху знадобиться підтримка правої коаліції Яміна. В такому випадку Нетаньяху зможе розраховувати на 61 місце з 120 в Кнесеті.
У вівторок, 23 березня, в Ізраїлі відбулися дострокові вибори в Кнесет – однопалатний парламент. Це четверті вибори за останні два роки в країні.
Джерело: The Jerusalem Post