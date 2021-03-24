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Анастасія Дячкіна |

Нетаньяху і його прихильники перемагають на виборах в Ізраїлі – екзит-поли

Партія Лікуд прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху разом з союзними партіями перемагають на парламентських виборах Ізраїлі.

Нетаньяху і його прихильники перемагають на виборах в Ізраїлі – екзит-поли

Про це свідчать дані екзит-полів.

Згідно з цими даними, прихильники Нетаньяху можуть розраховувати на більшість у 120-місцевому парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, Нетаньяху в сьомий раз за політичну кар’єру отримає можливість сформувати уряд.

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Лікуд – найбільш популярна партія в Ізраїлі, без партнерів у коаліції вона може розраховувати на більш ніж 30 місць в Кнесеті. На другому місці розташувалися центристи з Єш Атід (16 місць).

Для успішного формування уряду Нетаньяху знадобиться підтримка правої коаліції Яміна. В такому випадку Нетаньяху зможе розраховувати на 61 місце з 120 в Кнесеті.

У вівторок, 23 березня, в Ізраїлі відбулися дострокові вибори в Кнесет – однопалатний парламент. Це четверті вибори за останні два роки в країні.

Джерело: The Jerusalem Post

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