Сенат США впервые в истории утвердил трансгендера помощником главы Минздрава

Рейчел Левин стала первой открыто трансгендерной чиновницей, чью кандидатуру поддержал Сенат США.

Абсолютное большинство сенаторов, поддержавших Рейчел Левин — демократы. К ним присоединились лишь двое республиканцев.

Активисты уже назвали такое назначение историческим, поскольку мало кто из трансгендерных людей занимал должности такого высокого уровня ранее.

В частности, сторонники демократов надеются, что с появлением Рейчел Левин вопрос трансгендерности будут популяризировать во всех штатах США.

По состоянию на 2021, запрет или ограничение медицинских услуг, связанных с изменением пола, для несовершеннолетних действует в 17 штатах.

Еще 25 штатов на законодательном уровне утвердили запрет девушкам-трансгендерам участвовать в женских видах спорта.

Кто такая Рейчел Левин

До избрания заместителем министра здравоохранения Рейчел Левин возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания.

Президент США Джо Байден выдвинул ее на должность помощника министра здравоохранения вскоре после инаугурации.

Рейчел Левин 62 года. При рождения она была Ричардом, а паспорт изменила лишь в 2012 году.

Известно, что у Рэйчел Левин двое детей. С бывшей женой она развелась в 2013 году.