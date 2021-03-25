Сенат США вперше в історії затвердив трансгендера помічником голови МОЗ

Рейчел Левін стала першим відкрито трансгендерним чиновником, чию кандидатуру підтримав Сенат США.

Абсолютна більшість сенаторів, які підтримали Рейчел Левін – демократи. До них приєдналися лише двоє республіканців.

Активісти вже назвали таке призначення історичним, оскільки мало хто з трансгендерних людей займав посади такого високого рівня раніше.

Зокрема, прихильники демократів надіються, що з появою Рейчел Левін питання трансгендерності популяризуватимуть в усіх штатах США.

Станом на 2021 рік, заборона або обмеження медичних послуг, пов’язаних зі зміною статі, для неповнолітніх діє у 17 штатах.

Ще 25 штатів на законодавчому рівні затвердили заборону дівчатам-трансгендерам брати участь у жіночих видах спорту.

Хто така Рейчел Левін

До обрання заступником міністра охорони здоров’я Рейчел Левін очолювала департамент охорони здоров’я штату Пенсільванія.

Президент США Джо Байден висунув її на посаду помічника міністра охорони здоров’я незадовго після інавгурації.

Рейчел Левін 62 роки. Після народження вона була Річардом, а паспорт змінила лише у 2012 році.

Відомо, що у Рейчел Левін двоє дітей. З колишньою дружиною вона розлучилися в 2013 році.