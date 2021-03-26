В Японии на АЭС Фукусима-1 произошла утечка радиоактивных отходов

В Японии на территории атомной электростанции Фукусима-1 в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу с радиацией.

Эта масса имеет высокую дозу облучения — 13 мЗв/ч. На АЭС предположили, что это произошла утечка отходов.

Ее причиной стала коррозия одного из контейнеров, который стоял там с января по март.

Японская электроэнергетическая компания TEPCO решила исследовать гелевую массу, а также подробно изучить содержание самого контейнера

Сейчас данных о повышении уровня радиации в точках измерения на территории АЭС нет.

Авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 году

В марте 2011 года из-за удара цунами и землетрясения на АЭС Фукусима-1 произошла авария.

В результате чего вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу.

Из прилегающих территорий пришлось эвакуировать 165 тыс. человек. Сейчас район в основном очищен и туда вернулась большая часть населения.

На самом АЭС продолжаются ликвидационные работы. На полный демонтаж станции понадобится не менее 40 лет.

Факты ICTV рассказывали, как Япония преодолела последствия страшной катастрофы на АЭС Фукусима-1 десятилетней давности.

Источник: HNK