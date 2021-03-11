11 марта ровно 10 лет назад в результате мощного землетрясения и цунами в Японии произошла авария на Фукусимской атомной электростанции. Сейчас украинские и японские ученые совместно работают над преодолением последствий масштабной катастрофы.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал Фактам ICTV, что был на Фукусиме в 2016 году — стоял на том месте, где ударила волна цунами.

По его словам, после аварии Токио обратилось за помощью к украинским ученых, поскольку они имели уникальные знания после Чернобыля.

Он также сравнил аварию на Фукусиме с Чернобылем:

— Ситуация кардинально разная. Угроза Чернобыля гораздо сильнее, эффект страшнее. Японцы — технологическая нация, тренировки проводятся, хорошее оборудование, но к катастрофе не были готовы. Сейчас совместно изучаем последствия доз радиации.

Украинский дипломат отметил, что в Японии 11 марта вспоминают не столько аварию на Фукусиме, сколько масштабное землетрясение, унесшее жизни 25 тыс. человек.

— Жертвы произошли от цунами, землетрясения. Фукусима – одно из последствий происшествия, — добавил он.

Наши ученые и сегодня работают в Японии и имеют свою оценку события 10-летней давности и восстановления загрязненных территорий. Среди них — украинский ученый Марк Железняк, который с 1986 года занимается прогнозированием последствий Чернобыльской аварии, а с ноября 2013 года помогает в этом вопросе и Японии.

Он является профессором Института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы по направлению исследований — моделирование и прогнозирование загрязнения речных систем и прибрежных вод Японии после аварии на АЭС.

С апреля 2017 года Железняк также является заместителем координатора японско-украинского проекта, который финансируется программой SATREPS (Япония) по улучшению менеджмента Чернобыльской зоны отчуждения по данным современного мониторинга и опыта исследований в зоне Фукусимской аварии с участием 12 украинских научных институтов и трех японских университетов.

Ученый говорит, что Чернобыль для японцев стал своеобразной машиной времени — можно увидеть, что произойдет в ближайшие годы, в частности, как ведет себя радиоактивный цезий.

— Никто не отменял физические законы, которые действуют и в Украине, и в Японии, и в Африке. Если цезий распадается за 30 лет наполовину. Сейчас 30 лет после аварии — уже радиоактивность вдвое меньше. Разница между ситуациями в том, что в Японии это цезиевая авария, в Украине, кроме цезия, еще плутоний и стронций, — подчеркнул Железняк.

Именно поэтому, как отметил он, границы зоны отчуждения Фукусимы уменьшились за 10 лет более чем вдвое, а в Чернобыле остались старые границы загрязненной зоны.

По его мнению, чтобы не повторялись подобные катастрофы, инженерные разработки должны очень тщательно проверяться. На побережье, где находится Фукусима, много лет не было цунами, поэтому, если бы была надежная защита — авария бы не произошла.

— Второй урок — в стране должен быть независимый, с высокими правами, орган, контролирующий деятельность промышленности на АЭС. В Японии на период аварии не было такого органа, — подытожил ученый.

Украинцы помогают также японцам очищать леса. Об этом много знает Василий Йощенко, ученый Института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы.

По его словам, в Японии после аварии эвакуировали население на площади 700 кв. км, и сейчас половина этой территории уже очищена от радионуклидов.

— Там мощности доз упали до безопасных. Люди возвращаются, — рассказал он.

По его словам, здесь возрождается сельское хозяйство — рис выращивают, возобновили работу и рыбаки, потому что океан очистился после того, как туда сбросили радиоактивную воду.