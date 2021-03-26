В Японії на АЕС Фукусіма-1 стався витік радіоактивних відходів

У Японії на території атомної електростанції Фукусіма-1 у місці зберігання радіоактивних відходів виявили гелеподібну масу із радіацією.

Ця маса має високу дозу опромінення – 13 мЗв/год. На АЕС припустили, що це стався витік відходів.

Його причиною стала корозія одного із контейнерів, який стояв там із січня до березня.

Японська електроенергетична компанія TEPCO вирішила дослідити гелеву масу, а також детально вивчити вміст самого контейнера

Наразі даних про підвищення рівня радіації в точках виміру на території АЕС немає.

Аварія на АЕС Фукусіма-1 у 2011 році

У березні 2011 року через удар цунамі та землетрус на АЕС Фукусіма-1 сталася аварія.

Внаслідок чого вийшли з ладу системи енергопостачання та охолодження. Це спричинило розплавлення ядерного палива в трьох реакторах, що супроводжувалося вибухами водню і викидами радіації в атмосферу.

З прилеглих територій довелося евакуювати 165 тис. осіб. Наразі район здебільшого очищений і туди повернулася велика частина населення.

На самій АЕС тривають ліквідаційні роботи. На повний демонтаж станції знадобиться щонайменше 40 років.

Факти ICTV розповідали, як Японія подолала наслідки страшної катастрофи на АЕС Фукусіма-1 десятирічної давнини.

Джерело: HNK