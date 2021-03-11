Фукусима 2011: как Япония преодолела последствия страшной катастрофы на АЭС

Печальную годовщину отмечают в Японии. 11-го марта 10 лет назад произошла авария на атомной электростанции Фукусима — после землетрясения и цунами. Токио обратилось за помощью к украинским ученым, ведь у тех были уникальные знания после аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас наши ученые работают в Японии в университете Фукусима и дают свою оценку на события 10 летней давности и восстановление загрязненных территорий.

10 лет назад Япония пережила самое мощное в истории страны землетрясение, подземные толчки привели цунами — и неожиданно высокая вода рухнула на АЭС Фукусима, расположенную прямо на берегу моря. Дамбу построили пять метров высотой, волны пришли втрое выше. Масштабы природного бедствия поразили весь мир, говорит посол Украины в Японии.

— В 2016-м году я стоял там, где ударила волна. На разрушенном корпусе реактора, в который ударила волна, есть отметка — это поражает, — отмечает посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Сначала автоматика отключила реакторы — это было по плану, но никто не рассчитал, что цунами затопят подвалы, где расположены батареи и резервные генераторы. Соответственно не было тока — помпы качали холодную морскую воду для охлаждения реакторов. И произошли взрывы в трех блоках. Власти эвакуировали более 150 тыс. человек.

Токио пригласил украинских ученых поделиться опытом зоны отчуждения. Марк Железняк в 1986 году прогнозировал загрязнения Припяти и Днепра, и его работа уменьшила вред. Говорит, что для японцев Чернобыль стал машиной времени — можно увидеть, что произойдет в ближайшие годы, на примере того, как сейчас ведет себя радиоактивный цезий.

— Никто не отменял физические законы, которые действуют и в Украине, и в Японии, и в Африке. Цезий распадается за 30 лет наполовину. Сейчас прошло более 30 лет после аварии — радиоактивность стала вдвое меньше, — отмечает ученый института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы Марк Железняк.

Зона отчуждения в Чернобыле сейчас фактически заповедник, потому что в природу попали тяжелые радиоактивные материалы, в Японии территория загрязнена преимущественно цезием. Поэтому Токио сразу сделал ставку — очистить большинство загрязненных территорий — ведь земли в Японии мало.

— Они снимают слой земли, зараженный стронцием, и складывают в огромные мешки. Ни одно стекло не выбили, все осталось так, как 10 лет назад. Японская традиция — не разрушать, ментально невозможно, Фукусима как будто ждет возвращения людей, — отмечает посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Украинцы вместе с японцами работают над очисткой лесов — это две трети загрязненных территорий. Ученые утверждают — это безопасно.

— Сейчас на половине территории убрали радионуклиды, там мощности доз упали до безопасных. Научно обосновано, что люди возвращаются, — отмечает ученый института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы Василий Йощенко.

Тошигару Онода — гончар в 13 поколении. Мужчина только сейчас возвращается в родной дом, разбирает завалы и сожалеет, что большинство его коллег в Фукусиму уже не вернутся, потому что осели в других городах. Сам же будет продолжать дело предков.

— Я работаю в местном стиле оборисома (форма японского гончарного производства, — Ред.). Моя цель, чтобы эта традиция не прервалась и я передал знания следующим поколениям, — делится гончар Тошигару Онода.

Возрождается и сельское хозяйство — символ Фукусимы — персики. Возобновили работу и рыбалки, потому что океан очистился после того, как туда сбросили радиоактивную воду.

— Рис выращивается с 2012 года — выращенный с не превышенным уровнем. В префектуре Фукусима контролировался каждый мешок риса. Сейчас в основном восстанавливается тестовый и промышленный вылов рыбы, — рассказывает ученый института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы Василий Йощенко.

Мощная японская экономика полагалась на атомную энергетику — там было 154 блока, правительство объясняет гражданам необходимость их восстановления.

— Даже сейчас идут публичные дискуссии относительно каждой атомной станции. С другой стороны есть радиофобия. Радиация — это то, что нельзя услышать, почувствовать на вкус или на запах. Это сложно понять, и поэтому люди не хотят понимать, потому что надо знать физику и биологию, — отмечает радиобиолог Елена Паренюк.

Украина и Япония — страны, наиболее пострадавшие от аварий на АЭС. Сейчас они помогают друг другу справиться с последствиями катастроф.

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