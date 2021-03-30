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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Вакцинация от Covid-19 Польша планирует к осени прививать всех желающих

Польша до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.

польща, прапор

Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время конференции.

— До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а до конца августа хотим прививать всех, кто захочет вакцинироваться в Польше, — сказал он.

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Также польское правительство вводит изменения в программу прививок. С апреля стартует вакцинация в компаниях, где среди работников не менее 500 человек изъявили желание сделать прививку.

Также планируется увеличить количество пунктов вакцинации — в частности, прививки можно будет сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.

Сейчас в Польше вакцинировали уже 6 млн человек.

Источник: PAP

Фото: Dreamstime

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