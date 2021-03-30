Вакцинація від Covid-19: Польща планує до осені щепити всіх охочих

Польща до кінця серпня планує запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім бажаючим.

Про це повідомив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції.

– До кінця другого кварталу ми проведемо сумарно 20 млн щеплень, а до кінця серпня хочемо прищеплювати всіх, хто матиме бажання вакцинуватися в Польщі, – сказав він.

Також польський уряд вводить зміни в програмі щеплень. З квітня стартує вакцинація в компаніях, де серед працівників не менше 500 людей виявили бажання зробити щеплення.

Також планується збільшити кількість пунктів вакцинації – зокрема, щеплення можна буде зробити в аптеці, які висловлять бажання брати участь у відповідній програмі.

Наразі в Польщі вакцинували вже 6 млн осіб.

Джерело: PAP