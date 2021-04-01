США твердо поддерживают суверенитет и целостность Украины — Госдеп

США сохраняют твердую позицию по защите суверенитета украинского государства на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США.

— Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат.

Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и ее евроатлантической интеграции.

Разговор Блинкена и Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу ситуации на Донбассе и в Крыму.

Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США об убийстве российскими оккупационными войсками четырех украинских защитников 26 марта.

Они также обсудили усилия по противодействию пандемии коронавируса и продвижению общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата.

Источник: Госдеп