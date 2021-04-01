США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України – Держдеп

США зберігають тверду позицію щодо захисту суверенітету української держави на тлі агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США після розмови Ентоні Блінкена з головою МЗС України Дмитром Кулеби.
– Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України і висловив співчуття у зв’язку з недавньою загибеллю чотирьох українських солдатів.
Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону і економічних реформ для зміцнення демократичних інститутів України і її євроатлантичної інтеграції.
Розмова Блінкена і Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном через ситуацію на Донбасі та в Криму.
Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США про вбивство російськими окупаційними військами чотирьох українських захисників 26 березня.
Вони також обговорили зусилля з протидії пандемії коронавірусу і просуванню наших спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату.
Джерело: Держдеп