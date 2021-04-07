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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Кравчук розповів, як розблокувати переговори щодо Донбасу

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав спосіб розблокування переговорів щодо Донбасу. За його словами, для врегулювання конфлікту на Сході України потрібно максимально залучити США.

Леонід Кравчук

На думку Кравчука, це єдина країна, здатна змінити ситуацію та діяти різко.

– США – єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно та різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми.

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Голова делегації України у ТКГ підкреслив, що США необхідно запевнити, щоб вони вдалися до рішучих дій задля повернення українських територій та протидії російській агресії.

США відреагували та активізацію військ РФ

США відреагували на інформацію про стягування Росією військ до українських кордонів. Державний департамент США засуджує дії Москви та вимагає пояснень.

Про це 5 квітня повідомив прес-секретар Держдепу.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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