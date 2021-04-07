Росія не готова до розгортання широкомасштабної війни в Україні, адже це може призвести до її краху. Таку думку висловив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в ефірі програми Час Голованова на телеканалі Україна 24.

За його словами, Російська Федерація має багато проблем у внутрішній політиці.

– Попри такі оптимістичні заяви з боку Росії, вона не готова до широкомасштабної війни, адже має багато внутрішніх проблем.

Кравчук переконаний, що у російської влади є страх за своє майбутнє, тому президент РФ Володимир Путін розуміє, що на нього може чекати.

– Хрущов та Горбачов також активно говорили про можливості, а коли вступили в змагання щодо гонитви озброєнь, то це закінчилося розвалом СРСР. Тому це (широкомасштабна війна, – Ред.) може закінчитися повним крахом Росії.

Голова української делегації у ТКГ підкреслив, що Україна все одно має бути готова до будь-якого варіанту розвитку подій, адже від Росії можна чекати що завгодно.

Водночас він зауважив, що його тішать заяви європейських країн та США щодо підтримки України.

Кравчук розповів, як розблокувати переговори щодо Донбасу

Напередодні Леонід Кравчук назвав варіант розблокування переговорів щодо Донбасу. На його думку, до цього потрібно активно залучати США.

Кравчук переконаний, що це єдина країна, яка може змусити РФ дотримуватися міжнародних норм.