В США уже утвердили два пакета санкций против российского газопровода Северный пакет-2, однако окончательное решение касательно ограничений пока не принято.

В санкционный список, одобренный Минюстом США, попали компания Nord Stream 2 AG и ее глава Маттиас Варниг, сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Эти документы представят Конгрессу в мае, окончательное решение по ним будет принимать президент Джо Байден.

Однако пока неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Санкции против Северного потока-2

С начала 2021 года в США начали активнее обсуждать введение санкций против газопровода Северный поток-2.

В стране считают, что эта сделка невыгодна для ЕС.

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Источник: Politico