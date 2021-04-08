В США уже утвердили два пакета санкций против российского газопровода Северный пакет-2, однако окончательное решение касательно ограничений пока не принято.
В санкционный список, одобренный Минюстом США, попали компания Nord Stream 2 AG и ее глава Маттиас Варниг, сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Эти документы представят Конгрессу в мае, окончательное решение по ним будет принимать президент Джо Байден.
Однако пока неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.
Санкции против Северного потока-2
С начала 2021 года в США начали активнее обсуждать введение санкций против газопровода Северный поток-2.
В стране считают, что эта сделка невыгодна для ЕС.
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Источник: Politico