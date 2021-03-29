США могут ужесточить санкции против Северного потока-2

США донесли до властей Германии свою позицию относительно строительства газопровода Северный поток-2. Если строительство не остановят, то санкции ужесточат.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, во время недавней встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе ему было важно сказать, что США рассматривают трубопровод как плохую сделку.

Блинке добавил, что в итоге судьба Северного потока-2 зависит от тех, кто пытается его достроить.

— Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры, — отметил госсекретарь США.

Санкции против Северного потока-2

18 января США ввели первые санкции в отношении газопровода Северный поток-2. Они предусмотрены оборонном бюджете на 2021 год.

В Белом доме надеются, что Германия пересмотрит свою позицию, поскольку газопровод он ставит под угрозу жизненно важные интересы национальной безопасности.

Северный поток-2 — газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Проект финансируется российским Газпромом (50%) и пятью европейскими компаниями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie и OMV. Стоимость трубопровода — €9,5 млрд.

Украина, Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, что Северный поток-2 – это угроза для энергетической безопасности Европы.