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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Обострение на Донбассе: Блинкен обсудил ситуацию с главами МИД Франции и Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии.

Обострение на Донбассе: Блинкен обсудил ситуацию с главами МИД Франции и Германии

Во время бесед чиновники обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

— Они обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, — говорится в сообщении.

Блинкен и французский министр также подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце марта Блинкен отмечал, что США сохраняют твердую позицию по защите суверенитета украинского государства на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и ее евроатлантической интеграции.

Источник: Госдеп

Фото: Getty Images

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