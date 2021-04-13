Сброс воды из Фукусимы: МАГАТЭ поддержало решение Японии

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси одобрил решение Японии по сбросу очищенной воды с аварийной АЭС Фукусима-1 в море. Агентство готово технически поддержать страну в мониторинге и проверке безопасности плана.

По словам гендиректора, выбранный Японией метод сброса воды технически осуществимый и соответствует международной практике.

— Сегодняшнее решение правительства Японии является важной вехой, которая поможет проложить путь для дальнейшего прогресса в выводе из эксплуатации АЭС Фукусима, — заявил он.

По мнению Гросси, резервуары с водой занимают большие площади и удаление очищенной воды безопасным и прозрачным путем имеет ключевое значение для устойчивости этих работ по выводу из эксплуатации.

Он добавил, что МАГАТЭ будет работать с Японией до, во время и после сброса воды, чтобы способствовать обеспечению осуществления этого без негативного влияния на здоровье и окружающую среду.

На днях Япония утвердила план слива радиоактивной воды с Фукусимы в море. После аварии на Фукусимской АЭС прошло 10 лет, и только сейчас правительство одобрило порядок действий по утилизации отходов.

Правительство страны сообщает, что утилизация отходов начнется примерно через два года. Сейчас вода очищается в процессе сложного фильтрования, что удаляет большинство радиоактивных элементов.

Источник: МАГАТЭ