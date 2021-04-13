Скидання води з Фукусіми: МАГАТЕ підтримало рішення Японії

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі схвалив рішення Японії щодо скидання очищеної води з аварійної АЕС Фукусіма-1 в море. Агентство готове технічно підтримати країну в моніторингу та перевірці безпеки плану.

За словами гендиректора, вибраний Японією метод скидання води технічно здійсненний і відповідає міжнародній практиці.

– Сьогоднішнє рішення уряду Японії є важливою віхою, яка допоможе прокласти шлях для подальшого прогресу у виведенні з експлуатації АЕС Фукусіма, – заявив він.

На думку Гроссі, резервуари з водою займають великі площі і видалення очищеної води безпечним і прозорим шляхом має ключове значення для стійкості цих робіт з виведення з експлуатації.

Він додав, що МАГАТЕ працюватиме з Японією до, під час і після скидання води, щоб сприяти забезпеченню здійснення цього без негативного впливу на здоров’я і довкілля.

Днями Японія затвердила план зливу радіоактивної води з Фукусіми у море. Після аварії на Фукусімській АЕС минуло 10 років, і тільки зараз уряд схвалив порядок дій щодо утилізації відходів.

Влада країни повідомляє, що утилізація відходів розпочнеться приблизно через два роки. Нині вода очищується у процесі складного фільтрування, що видаляє більшість радіоактивних елементів.

Джерело: МАГАТЕ