Після багаторічних дебатів Японія затвердила план зливу радіоактивної води з Фукусіми у море. Після аварії на Фукусімській АЕС минуло 10 років, і тільки зараз уряд схвалив порядок дій щодо утилізації відходів.

Перед зливом у воду більше 1 млн рідини очистять та розведуть, тому рівень радіації буде нижчим, за встановлений для питної води.

Влада країни повідомляє, що утилізація відходів розпочнеться приблизно через два роки. Наразі вода очищується у процесі складного фільтрування, що видаляє більшість радіоактивних елементів, але частина залишається.

Потім рідина зберігається у величезних резервуарах, але заводу не вистачає місця, і ці резервуари, за прогнозами, заповняться до 2022 року.

Місцеві жителі та представники рибної промисловості виступають проти такого рішення. Критику висловили також Південна Корея та Китай.

Витік відходів на Фукусімській АЕС

У березні на Фукусімські АЕС стався витік радіоактивних відходів. На місці зберігання рідини виявили гелеподібну масу з високим рівнем радіації.

Причиною витоку стала корозія одного з резервуарів.