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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Конец эпохе: Рауль Кастро покидает пост первого секретаря ЦК компартии Кубы

Рауль Кастро оставляет должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Семья Кастро 62 года были у руля страны.

Конец эпохе: Рауль Кастро покидает пост первого секретаря ЦК компартии Кубы

Об этом сообщает пресс-служба партии.

89-летний Рауль Кастро принимает участие в Восьмом съезде партии, который продлится до 19 апреля.

Во время своего выступления у трибуны, он отметил, что передает правление страной подготовленной группе руководителей.

В частности, речь идет о Мигеле Диас-Канеле. Он член политбюро и президент республики. Диас-Канеля выбрали президентом в 2019 году (Это были первые президентские выборы в стране с 1976 года. — Ред.). До 2019 года в стране был лишь аналог этой должности — глава Государственного совета. 

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Западные СМИ пишут, что это событие историческое, так как завершится эпоха правления революционеров, братьев Кастро.

Кто такой Рауль Кастро

Старший брат Рауля Кастро кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро, который пришел к власти в 1959 году.

В 2006 году Фидель свои обязанности на всех должностях передал своему соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауля Кастро избрали первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы. В 2016-м его переизбрали на второй срок.

В 2018 году Рауль покинул посты председателя Госсовета и Совета министров Кубы.

Фото: PCC

Источник: PCC

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