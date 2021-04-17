Кінець епохи: Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби

Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби. Сім’я Кастро 62 роки були біля керма країни.

Про це повідомляє прес-служба партії.

89-річний Рауль Кастро бере участь у Восьмому з’їзді партії, який триватиме до 19 квітня.

Під час свого виступу біля трибуни, він зазначив, що передає правління країною підготовленій групі керівників.

Зокрема, йдеться про Мігеля Діас-Канела. Він член політбюро і президент республіки. Діас-Канеля обрали президентом у 2019 році (Це були перші президентські вибори у країні з 1976 року. – Ред.). До 2019 року в країні був лише аналог цієї посади – голова Державної ради.

Західні ЗМІ пишуть, що ця подія історична, бо завершиться епоха правління революціонерів, братів Кастро.