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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Кінець епохи: Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби

Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби. Сім’я Кастро 62 роки були біля керма країни.

Кінець епохи: Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби

Про це повідомляє прес-служба партії.

89-річний Рауль Кастро бере участь у Восьмому з’їзді партії, який триватиме до 19 квітня.

Під час свого виступу біля трибуни, він зазначив, що передає правління країною підготовленій групі керівників.

Зокрема, йдеться про Мігеля Діас-Канела. Він член політбюро і президент республіки. Діас-Канеля обрали президентом у 2019 році (Це були перші президентські вибори у країні з 1976 року. – Ред.). До 2019 року в країні був лише аналог цієї посади – голова Державної ради.

Західні ЗМІ пишуть, що ця подія історична, бо завершиться епоха правління революціонерів, братів Кастро.

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