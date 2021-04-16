Россия высылает дипломатов США и угрожает бизнесу санкциями

В РФ заявили о введении санкций против восьми американских чиновников. Ограничения стали ответом на санкции США против России, которые были ввели 15 апреля.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский чиновник во время пресс-конференции рассказал, что РФ собирается вводить целый ряд ограничений для США, однако, по сути, во время брифинга он анонсировал только санкции против восьми чиновников и ограничения для американских диппредставителей.

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— Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список, — сказал Лавров.

Также Москва высылает десять американских дипломатов, так как накануне США выдворили такое количество их диппредставителей. Еще в россияне не смогут больше устраиваться на работу в дипломатическую миссию США.

Лавров еще заявил, что РФ может принять “болезненные меры для американского бизнеса”, но почему-то это оставляет на потом.

Санкции против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации.

Вашингтон высылает 10 человек из российской дипломатической миссии. Также США объявили санкции в отношении шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Страны Европейского союза поддерживают решение США относительно введения новых санкции против Российской Федерации. В ЕС также разделяют обеспокоенность американских партнеров относительно увеличения числа злонамеренных кибердействий.