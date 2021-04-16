Росія висилає дипломатів США і погрожує бізнесу санкціями

У РФ заявили про запровадження санкцій проти восьми американських чиновників. Обмеження стали відповіддю на санкції США проти Росії, які були запровадженні 15 квітня.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Російський чиновник під час прес-конференції розповів, що РФ збирається запроваджувати цілу низку обмежень для США, однак, під час брифінгу він анонсував тільки санкції проти восьми чиновників та обмеження для американських диппредставників.

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– Ми сьогодні опублікуємо список теж восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації, вони також будуть вписані в наш санкційний список, – сказав Лавров.

Також Москва висилає десять американських дипломатів, бо напередодні США видворили таку саму кількість їх диппредставників. Ще в росіяни не зможуть більше влаштовуватися на роботу в дипломатичну місію США.

Лавров ще заявив, що РФ може ухвалити “хворобливі заходи для американського бізнесу”, але чомусь це залишає на потім.

Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Вашингтон висилає 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також США оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

Країни Європейського союзу підтримують рішення США щодо введення нових санкцій проти Російської Федерації. В ЄС також поділяють стурбованість американських партнерів щодо збільшення числа зловмисних кібердій.