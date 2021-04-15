В НАТО поддержали санкции США против России

НАТО поддерживает санкции США против Российской Федерации. В Альянсе призвали Россию прекратить провокации на границе Украины.

В заявлении НАТО сообщается, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, в частности нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Грузии.

В Альянсе призвали Россию немедленно начать выполнять свои международные обязательства, а также снизить напряженность возле украинских границ.

— Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, — заявили в НАТО.

Санкции США против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В частности Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 10 российских дипломатов, 32 юридических и физических лиц, а также шести технологический компаний.

По данным Белого дома, эти технологические компании оказывали поддержку кибер-программе спецслужб РФ — в частности организации способствовали злонамеренной кибер-деятельности России. Также США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов.

Источник: НАТО