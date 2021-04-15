Байден подписал указ о введении санкций против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации.

США высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, поскольку в состав персонала входят представители спецслужб РФ.

Также США объявили санкции относительно шести технологических компаний, оказывающих поддержку кибер-программе российских спецслужб. По данным Белого дома, эти компании занимаются разработкой инструментов и способствуют злонамеренной кибер-деятельности.

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Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лица, которые осуществляли санкционированные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

США запретили американским финучреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центрбанком России, Фондом национального благосостояния РФ или Минфином РФ. Также запрещено предоставление займов в любой валюте этим российским учреждениям.

Также США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что те сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР Российской Федерации.

— Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, предусматривающее усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Это распоряжение посылает сигнал о том, что США будут накладывать на Россию санкции стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия, — сообщает Белый дом.

Поддержка США

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время разговора 13 апреля Байден выразил Путину беспокойство относительно наращивания войск России возле украинских границ.

Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Также Байден четко заявил, что США твердо будут защищать свои национальные интересы в ответ на такие действия России, как киберпроникновения и вмешательство в выборы.