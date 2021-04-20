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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Больше, чем в 2014 году: Пентагон заявил о скапливании войск РФ возле Украины

Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне заявили, что концентрация войск РФ возле границы Украины больше, чем в 2014 году.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

— Это самое большое наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины… Оно точно больше, чем в 2014 году, — уточнил Джон Кирби.

В то же время спикер не назвал точное количество военных.

Также он в очередной раз призвал Россию быть более “прозрачной” в своих намерениях.

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Эскалация на Востоке Украины

В конце марта стало известно, что Россия наращивает силы возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

В то же время она заявляет о проведении учений. Украина и мир обеспокоены такими действиями Кремля.

Подробнее об эскалации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: Getty Images

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