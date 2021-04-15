Все страны-члены НАТО осудили стягивание войск РФ возле восточных границ Украины.
Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
— Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать выразили обеспокоенность, — отметил Энтони Блинкен.
По его словам, западные страны внимательно следят за ситуацией возле восточных границ Украины.
— Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины… Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на Востоке Украины, — добавил он.
Агрессия РФ
С конца марта ситуация на Донбассе обострилась, в результате обстрелов погибли украинские военные.
Кроме того, страна-агрессор начала стягивать войска возле восточных границ страны.
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Источник: U.S. Department of State