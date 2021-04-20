Россия выслала двух болгарских дипломатов

Российская Федерация объявила персоной нон грата двух сотрудников Болгарского посольства. В МИД России сообщили, что это ответ на высылку двух российских дипломатов из Софии.

Первому секретарю консульской службы посольства Болгарии в России Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Чавдару Христозову необходимо покинуть страну в течение 72 часов.

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Российская сторона заявила, что эта мера является ответом на принятое в марте текущего года болгарской стороной “ничем не мотивированное решение” выдворить из страны двух сотрудников посольства России в Софии.

В марте в Софии были задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Высылка дипломатов РФ из Чехии

В середине апреля этого года глава МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало чешское расследование о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году. Тогда пострадали десятки местных жителей, двое граждан Чехии погибли.

Источник: МИД России