Росія вислала двох болгарських дипломатів

Російська Федерація оголосила персоною нон грата двох співробітників Болгарського посольства. У МЗС Росії повідомили, що це відповідь на висилку двох російських дипломатів з Софії.

Першому секретарю консульської служби посольства Болгарії в Росії Миколаю Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Чавдару Христозову необхідно залишити країну протягом 72 годин.

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Російська сторона заявила, що така міра є відповіддю на ухвалене в березні цього року болгарською стороною “нічим не мотивоване рішення” депортувати з країни двох співробітників посольства Росії в Софії.

У березні в Софії були затримані кілька людей, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.

Вислання дипломатів РФ з Чехії

В середині квітня цього року глава МЗС Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році. Тоді постраждало десятки місцевих жителів, двоє громадян Чехії загинули.

Джерело: МЗС Росії