Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

Глава МИД Чехии заявил о высылке восемнадцати российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

Тогда пострадало десятки местных жителей, двое граждан Чехии погибли.

Согласно заявлению, у российских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии.

— На основании четких доказательств, полученных в ходе расследования силами безопасности, я вынужден отметить, что существует обоснованное подозрение о причастности офицеров российской спецслужбы ГРУ, подразделения 29155, к взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице в 2014 году, — говорится в сообщении.

Всего в посольстве РФ в Праге работают более 130 сотрудников.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Петров и Боширов в розыске

Сразу после заявления о высылке российских дипломатов полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Именно они подозреваются в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании.

По данным правоохранителей, Петров и Боширов находились в Праге и Моравии в октябре 2014 года.

Состав №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй состав № 12 — 3 декабря того же года.