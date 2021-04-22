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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Комитет Сената США поддержал законопроект о военной помощи Украине

сенат сша

Комитет Сената США поддержал законопроект по партнерству с Украиной в сфере безопасности.

Глава Комитета, сенатор от Демократической партии США Боб Менендес назвал его своевременным сигналом поддержки Украины на фоне агрессии РФ.

— Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, поскольку тысячи российских военных накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным для отправки миру месседжа, что мы поддерживаем Украину, — заявил Боб Менендес.

В случае утверждения законопроект гарантирует увеличение военной помощи Украине, в частности с предоставлением летальной оружия.

Для того, чтобы он вступил в силу, за законопроект должны проголосовать в Сенате и в Палате представителей, а также его должен утвердить президент.

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Поддержка США

США выделили Украине дополнительное финансирование в размере $155 млн.

Финансовые ресурсы будут использованы в различных сферах развития страны.

Подробнее о поддержке США Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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