Комітет Сенату США підтримав законопроект з безпекового партнерства з Україною.
Очільник Комітету, сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес назвав його своєчасним сигналом підтримки України на тлі агресії РФ.
– Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військових накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, щоб надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну, – заявив Боб Менендес.
У разі затвердження законопроект гарантує збільшення військової допомоги Україні, зокрема з наданням летальної зброї.
Для того, щоб він набув чинності, за законопроект мають проголосувати у Сенаті та у Палаті представників, а також його має затвердити президент.
Підтримка США
США виділили Україні додаткове фінансування у розмірі $155 млн.
Фінансові ресурси будуть використані у різних сферах розвитку країни.
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