45% украинцев считают реальной угрозу полномасштабного вторжения РФ — опрос

45% украинцев считают реальной угрозой возможное вторжение России или введение ее войск на территорию Украины.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Украинского института будущего.

По информации социологов, почти половина граждан Украины считают наращивание российской силы на границах с Украиной серьезной угрозой нападения РФ.

В то же время треть опрошенных убеждены: если Россия введет войска на нашу территорию, то ожидается длительный военный конфликт. В результате которого страна-агрессор потерпит поражение.

По результатам опроса, люди из восточных и южных регионов чаще высказывали мнение, что все-таки будет длительный военный конфликт, в котором Украина потерпит поражение.

Также 51% респондентов поддерживает усиление украинских границ военным контингентом, полную милитаризацию, мобилизацию и подготовку к противостоянию в случае нападения.

48% украинцев считают нужным искать партнеров и военной помощи на Западе.

В свою очередь 38% поддерживают вариант усиления поисков дипломатических путей решения конфликта, инициирование нового переговорного процесса, целью которого должно стать усиление давления на РФ.

Между тем 23% опрошенных выбрали активизацию переговорных процессов непосредственно с Россией для поиска компромиссов.

Кроме того, 42% граждан считают санкции Запада против РФ эффективными, но недостаточными для сдерживания агрессии, 32% — малоэффективными, ведь Россия не реагирует на них.

В то же время 7% респондентов выступают за автономию террористическим организациям “Л/ДНР”.

Опросы UIF проводила с 4 до 19 апреля на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма методом онлайн-анкетирования. В онлайн-опросе приняли участие 1 148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Наращивание войск РФ

В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска возле границ Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, таким образом Российская Федерация демонстрирует то, что она не забыла о своих незаконных планах с 2014 года.

Также недавно российские корабли зашли в Черное море. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

Источник: UIF