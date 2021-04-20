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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Оксана Тесленко |

США предоставили Украине $155 млн: на что пойдут деньги

США предоставили Украине $155 млн: на что пойдут деньги

Соединенные Штаты Америки выделили Украине дополнительное финансирование на поддержку развития в размере $155 млн. В документе сказано, что дополнительные финансовые ресурсы будут использованы в различных сферах развития Украины, в частности:

  • на поддержку роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев — $34 млн;
  • на совершенствование мер по противодействию коррупции — $14 млн;
  • на противодействие российской агрессии — $63 млн;
  • на укрепление демократии и управления — $44 млн.
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— Правительства США и Украины остаются решительно настроенными на реализацию евроатлантических стремлений Украины и дальнейшие совместные действия на поддержку ее народа, – говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что концентрация войск РФ возле границы Украины больше, чем в 2014 году. В то же время спикер не назвал точное количество военных.

Также он в очередной раз призвал Россию быть более “прозрачной” в своих намерениях.

Источник: Посольство США в Украине

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