За незаконное вторжение в Капитолий в январе 2021 выдвинуты различные обвинения более 430 задержанным.

Об этом сообщил заместитель помощника генерального прокурора США Брэд Уигманн во время слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса.

— Всего более 430 лицам были предъявлены обвинения, но эта цифра может измениться, — сказал Уигманн.

Он добавил, что задержанным предъявлены различные обвинения, в том числе и такие, которые связаны с внутренним терроризмом. В то же время Уигманн и помощник директора ФБР Джилл Сенборн конкретики в этом вопросе не предоставили отметив, что расследование продолжается.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США, победу на которых одержал Джо Байден.

Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.