PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Из-за штурма Капитолия предъявили обвинение более 430 задержанным

Из-за штурма Капитолия предъявили обвинение более 430 задержанным

За незаконное вторжение в Капитолий в январе 2021 выдвинуты различные обвинения более 430 задержанным.

Об этом сообщил заместитель помощника генерального прокурора США Брэд Уигманн во время слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса.

— Всего более 430 лицам были предъявлены обвинения, но эта цифра может измениться, — сказал Уигманн.

Он добавил, что задержанным предъявлены различные обвинения, в том числе и такие, которые связаны с внутренним терроризмом. В то же время Уигманн и помощник директора ФБР Джилл Сенборн конкретики в этом вопросе не предоставили отметив, что расследование продолжается.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США, победу на которых одержал Джо Байден.

Читайте
Риск штурма существует: Нацгвардию просят продолжить охрану Капитолия

Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка