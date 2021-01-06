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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США

В Соединенных Штатах Америки сторонники действующего президента Дональда Трампа хотят помешать утверждению результатов выборов. Толпа протестующих ворвалась в Капитолий — здание Конгресса. После этого заседание было остановлено — вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали.

Вследствие протеста на улице и внутри начались беспорядки с участием митингующих и полиции. Внутри здания сторонники Трампа применили огнетушители.

В связи с произошедшим в Вашингтоне объявили комендантский час. В то же время Дональд Трамп в соцсетях призвал граждан действовать мирно и поддержать полицию.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к Нацгвардии с просьбой очистить Капитолий от митингующих.

  • Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США
  • Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США
  • Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США
  • Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США / 2 фотографии

Утверждение результатов выборов в США

6 января Конгресс США и Палата представителей собрались на совместное заседание. Во время него политики должны были утвердить результаты выборов президента.

Заседание остановили через несколько минут после начала — члены Палаты представителей выступили с возражениями.

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