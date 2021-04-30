США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Сейчас в регион направили дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

— Происходит вывод войск. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС относительно временного развертывания дополнительных средств для поддержки безопасного вывода американских сил из Афганистана, — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress размещены в зоне ответственности Центрального командования для защиты сил США и сил коалиции с целью их вывода.

— Атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower продолжит свою нынешнюю миссию и планирует ее завершить в июле. Оперативно-тактическая группа спецназа Сухопутных войск США будет временно размещена в Афганистане для содействия обеспечения безопасности сил на земле, — отметила Жан-Пьер.

США планирует вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что если во время вывода на американские войска или их союзников нападут, то они используют все средства, что имеют.

Также к организованному выводу своих сил из Афганистана, которые участвовали в операции Решительная поддержка, приступил Североатлантический альянс.

О намерении начать вывод войск США из Афганистана в мае заявил президент Штатов Джо Байден 14 апреля 2021 года. Завершить их планируют до 11 сентября 2021 года.

Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году. Соответствующее решение было принято после терактов 11 сентября.

В феврале 2020 года администрация Дональда Трампа подписала в Дохе мирное соглашение с талибами, по условиям которого крайний срок для вывода американских войск из Афганистана — 1 мая 2021 года.