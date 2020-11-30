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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Афганистане на военной базе взорвался смертник, погибли более 30 человек

В столице провинции Ганзе в Афганистане в результате теракта погибли более 30 военнослужащих, еще 24 получили серьезные ранения.

Местные власти назвала теракт в Афганистане одним из самых кровавых в 2020 году.

— На военную базу подъехал начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого сидел террорист-смертник. В тот же миг раздался взрыв, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид в комментарии журналистам не подтвердил и не опроверг ответственности.

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Осенью 2020 между враждующими талибанцамы и правительством в Кабуле начался новый переговорный этап в установлении мира в стране, в частности, об этом сообщали представители Талибана.

Завершение военных действий и вывод войск США и стран-участниц НАТО из Афганистана состоится только после установления мира между правительством и исламистскими радикалами.

Источник: Аljazeerа

Фото: Dreamstime

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