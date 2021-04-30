Тевана Бадасяна, который выступал свидетелем защиты по делу Михаила Ефремова, признали виновным в предоставлении заведомо ложных показаний.
Пресненский суд Москвы назначил Бадасяну следующее наказание: исправительные работы сроком на один год и с удержанием 10% от заработной платы.
В предоставлены ложных показаний также подозревают еще двух свидетелей актера. Свидетельство Андрея Гаева и Александра Кобец суд признал недостоверными.
В суде Теван Бадасян отметил, что у бара, откуда актер уехал незадолго до того, как произошло ДТП, в его машину села другой человек. Суд признал эти показания ложными.
Приговор Михаилу Ефремову
8 сентября в Москве Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля, под колесами которого погиб Сергей Захаров.
Кроме заключения, с актера сняли 800 тыс. рублей для старшего сына погибшего и лишили водительских прав на три года.
Сам Ефремов был удивлен таким приговором и во всем обвиняет адвоката Эльмана Пашаева. По его словам, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то опять пришел Пашаев. И он подписал новый договор с ним.
8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу, где протаранило фургон. Водитель скончался в больнице.
Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Фото: Мосгорсуд