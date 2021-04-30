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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

За надання неправдивих свідчень: свідка захисту Єфремова засудили у Москві

Михаил Ефремов

Тевана Бадасяна, який виступав свідком захисту у справі Михайла Єфремова, визнали винним у наданні завідомо неправдивих свідчень.

Пресненський суд Москви ухвалив Бадасяну таке покарання: виправні роботи терміном на один рік та з утриманням 10% від заробітної плати.

У надані неправдивих свідчень також підозрюють ще двох свідків захисту актора. Свідчення Андрія Гаєва та Олександра Кобеца суд визнав недостовірними.

У суді Теван Бадасян зазначив, що біля бару, звідки актор виїхав незадовго до того, як сталося ДТП, у його автівку сіла інша людина. Суд визнав ці свідчення неправдивими.

Вирок Михайлу Єфремову

8 вересня у Москві Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля, під колесами якого загинув Сергій Захаров.

Окрім ув’язнення, з актора стягнули 800 тис. рублів для старшого сина загиблого та позбавили водійських прав на три роки.

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Сам Єфремов був здивований таким вироком та в усьому звинувачує адвоката Ельмана Пашаєва. За його словами, він хотів змінити адвоката, але вранці до нього чомусь знову прийшов Пашаєв. І він підписав новий договір з ним.

8 червня на Смоленській площі в Москві сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу, де протаранило фургон. Водій помер у лікарні.

Актор перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Фото: Мосміськсуд

Джерело: Медуза

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