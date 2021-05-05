Сотрудников государственной фармацевтической компании Индонезии задержали по подозрению в повторном использовании наборов для взятия мазков из носа при тестировании на коронавирус.

Как сообщает BBC News, подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту Медана.

По версии полиции, они мыли и перепродавали новым пассажирам использованные наборы. С декабря, по оценкам следствия, до 9 тыс. человек могли купить для тестов уже использованные ватные палочки.

По такой схеме подозреваемые клали в карман 18 млрд индонезийских рупий ($124 800), а один из них успел построить себе дом, сообщили местные СМИ.

В Индонезии на борт самолета пассажиров пускают при предъявлении негативного теста на коронавирус. Аэропорт Куаланаму в Медане (Северная Суматра) предоставляет услуги по тестированию на месте и предлагает экспресс-тесты на антигены производства Kimia Farma.

В полицию поступили жалобы от 23 авиапассажиров, которые во время обязательного тестирования получили ложноположительные результаты.

Поэтому полицейские решили проверить информацию. В аэропорт под видом пассажира приехал полицейский и прошел тестирование. Он получил положительный результат, вызвал подкрепление, и в пункте Kimia Farma провели обыск. Там нашли уже использованный набор для теста, который собирались перепродать.

Полицейские задержали пятерых сотрудников фармкомпании. Их обвиняют в нарушении законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили. Компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

Двое юристов, которые часто летают через аэропорт Медана, уже выразили готовность судиться с компанией от имени пострадавших пассажиров и добиться компенсации для каждого.

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На саммите G7 в Лондоне индийская делегация, вместе с министром иностранных дел, вынуждена была уйти на самоизоляцию.

Такое решение было принято после того, как среди членов делегации зафиксировали два случая Covid-19.

В Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявили о 382 315 новых случаев заражения Covid-19, общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране составила 20665148.

Источник: BBC News