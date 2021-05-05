Декількох співробітників державної фармацевтичної компанії Індонезії затримали за підозрою у повторному використанні наборів для взяття мазків з носа під час тестування на коронавірус.

Підозрювані працювали в пункті тестування в аеропорту Медана.

За версією поліції, вони мили і перепродавали новим пасажирам використані набори. З грудня, за оцінками слідства, до 9 тис. осіб могли купити для тестів вже використані ватні палички.

За такою схемою підозрювані клали в кишеню до 1,8 млрд індонезійських рупій ($124 800), а один з них встиг побудувати собі будинок, повідомили місцеві ЗМІ.

– В Індонезії на борт літака пасажирів пускають під час пред’явлення негативного тесту на коронавірус. Аеропорт Куаланаму в Медані (Північна Суматра) надає послуги з тестування на місці і пропонує експрес-тести на антигени виробництва Kimia Farma, – повідомляло BBC News.

У поліцію надійшли скарги від 23 авіапасажирів, які при обов’язковому тестуванні отримали хибнопозитивні результати.

Тож поліцейські вирішили перевірити інформацію. В аеропорт під виглядом пасажира приїхав правоохоронець і пройшов тестування. Він отримав позитивний результат тесту, викликав підкріплення, і в пункті Kimia Farma провели обшук. Там знайшли вже використаний набір для тесту, що збиралися використовувати повторно.

Поліцейські затримали п’ятьох співробітників фармкомпанії. Їх звинувачують у порушенні законів у сфері охорони здоров’я і прав споживачів. З Kimia Farma їх вже звільнили. Компанія пообіцяла посилити контроль за співробітниками на місцях.

Двоє юристів, які часто літають через аеропорт Медана, вже висловили готовність судитися з компанією від імені постраждалих пасажирів і домогтися компенсації для кожного.

На саміті G7 у Лондоні індійська делегація, разом з міністром закордонних справ, змушена була піти на самоізоляцію.

Таке рішення було ухалено після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки Covid-19.

У Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.

Джерело: BBC News